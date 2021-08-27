Açık hava sinema günlerinde bu hafta iki film Çankayalılarla buluşacak

Çankaya Belediyesinin her yaz düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” bu hafta Keklik, Esat ve Metin Oktay Mahallesi'nde Çankayalılarla buluşacak.

En tatlı Çankaya geleneği “Açık Hava Sinema Günleri” bu hafta Keklik Pazaryeri, Küçük Esat Özgürlük Parkı ve Metin Oktay Mahallesi'ndeki gösterimlerle devam edecek. İlçede nostalji rüzgarı estiren etkinlikte Cem Yılmaz imzalı "Arif V 2163 ile son dönemin beğenilen komedi filmi "Bayi Toplantısı" Çankayalılarla buluşacak. Kurulan dev ekrandan filmi izleyen Ankaralılar, Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz ikram edilen mısırlarını yiyerek açık havada sinema keyfini yaşayacak.

Eylül ayında da sürecek

Mahalle kültürünü yeniden canlandıran, komşuları bir araya getiren etkinlik, Eylül ayında da devam edecek. Sinema günleri kapsamında Çankaya'da 12 farklı noktada birbirinden güzel 4 film Çankayalılarla buluşacak. Sinema gösterimlerinde maske ve mesafe kuralına özellikle dikkat edildiğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Mayıs ayında sona eren tam kapanmanın ardından güzel günleri tekrar yaşatmak, sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyarak açık hava nostaljisini Çankayalı hemşerilerimize yeniden hatırlatmak istedik” dedi.

Sinema günleri takvimi

Tüm gösterimler 20:30 başlayacak. Filmlerin gösterim tarihleri ise şu şekilde:

27 Ağustos Cuma - Keklik Pazaryeri - Arif V 216

28 Ağustos Cumartesi - Metin Oktay Ortaokulu Yanı - Arif V 216

29 Ağustos Pazar - K. Esat Özgürlük Parkı - Bayi Toplantısı

2 Eylül Perşembe - Ahmed Arif Parkı - Bayi Toplantısı

3 Eylül Cuma - Anıtpark - Soul

4 Eylül Cumartesi - Cebeci Camisi Önü - Bayi Toplantısı