Açık Hava Yaz Oyunları'nda bir dünya klasiği “Anna Karenina” sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatrolarının ‘Açık Hava Yaz Oyunları' uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da bir dünya klasiği olan ‘Anna Karenina' adlı oyun sahnelenecek.

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği “Açık Hava Yaz Oyunları” projesiyle 2 Temmuz Perşembe günü perdelerini açmış ve sahnelediği oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Projenin bu haftasında ise Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Anna Karenina' Macunköy Yerleşkesinde perdelerini açacak.

Lev Tolstoy'un yazdığı, Helen Edmundson'un oyunlaştırdığı, Cevat Çapan'ın dilimize çevirdiği ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyun, 19. yüzyıl Rusya'sında toplumun kurallarının sorgulanacağı, zaman zaman da toplumun kurallarının bireyi sorgulayacağı, Anna Karenina'nın Kont Vronski'yi ilk kez bir tren garında görerek başlayan o büyük aşk hikâyesini anlatıyor. Dekor ve ışık tasarımının Kerem Çetinel'e, kostüm tasarımın Esra Selah'a, dans düzeninin Aslı Güneş Sümer'e ve müziklerinin Ekin Eti'ye ait olduğu oyun 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde akşam saat 21.00'de Macunköy Yerleşkesinde açık havada izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosunun ardından Sivas Devlet Tiyatrosu da 13, 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde “Kendime Kıyamam” adlı oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşacak. Açık Hava Yaz Oyunları, ağustos ayının son haftasına kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.