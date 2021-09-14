Açık Hava Yaz Oyunları'nda dünya klasiği “Cimri” sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatrolarının ‘Açık Hava Yaz Oyunları' kapsamında bu hafta Ankara'da bir dünya klasiği olan ‘Cimri' adlı oyun sahnelenecek.

Korona virüs salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen ‘Açık Hava Yaz Oyunları' 3 Haziran Perşembe günü perdelerini açmış ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlar sanatseverlerden yoğun ilgi görmüştü. Etkinlikler kapsamında bu hafta Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Cimri' adlı oyun Macunköy Yerleşkesi'nde sahnelenecek. Jean-Baptiste Poquelin Molire'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun dilimize çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un canlandırdığı Harpagon'un yaşadıklarını anlatıyor. Dekor tasarımının Hakan Dündar'a, kostüm tasarımının Funda Karasaç'a, müziklerinin Kemal Günüç'e ve ışık tasarımının Osman Uzgören'e ait olduğu oyun, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.30'da Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada izlenebilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, Cimri'nin ardından 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde “Anna Karenina" adlı oyunu da Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşturacak.