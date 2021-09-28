‘Açık Hava Yaz Oyunları'nda perde kapanıyor: Son oyun “Kayıp El”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Açık Hava Yaz Oyunları'nda sona gelindi.

Haziran ayının başında perdelerini açan ve korona virüs salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen ‘Açık Hava Yaz Oyunları'nda son oyun oynanıyor. Projenin son haftasında Erzurum Devlet Tiyatrosu, ‘Kayıp El' adlı oyunu başkentli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Martin McDonagh'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın dilimize çevirdiği ve Kuvvet Yurdakul'un yönettiği ‘Kayıp El', 30 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Macunköy Yerleşkesinde açık havada ve 1-2 Ekim tarihlerinde de saat 20.00'da Akün Sahnesinde izlenebilecek.

Dekor tasarımının Özlem Karabay'a, kostüm tasarımının Elif Özhancı'ya, ışık tasarımının Eser Dursun'a ve müziklerinin Fatih Veli Ölmez'e ait olduğu oyun, çocukken serseriler tarafından eli kesilen Carmichael'in kayıp elini bulmaya çalışmasını ve hayatını buna adamasını anlatıyor.

75 bin seyirci ile buluştu

Devlet Tiyatroları, ‘Kayıp El' oyunuyla son bulacak Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında bu zamana kadar Ankara ve İzmir Açıkhava Sahnelerinde 71 temsil gerçekleştirdi ve yaklaşık 75 bin seyirciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören ‘Açık Hava Yaz Oyunları' projesinin kapsamı genişletilerek önümüzdeki sezonlarda da devam etmesi planlanıyor.