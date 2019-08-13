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Açık havada sinema keyfi bayramdan sonra da devam edecek

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek.

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek.


Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalıya ulaşırken, 19 Ağustos'tan itibaren “Bizim İçin Şampiyon" filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak.


Çankaya Belediyesi'nin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği Bayram tatili sonrasında ayın son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalıya ulaşırken, 19 Ağustos'tan itibaren “Bizim İçin Şampiyon" filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak.


Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrollerini üstlendiği “Bizim İçin Şampiyon" filmi efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan filmin Çankaya Belediyesinin sinema etkinliği gösterimi Çankayalılar tarafından büyük ilgi gördü.


Bayram sonrası takvim


Çankaya Belediyesi "Açık Hava Sinema" etkinliğinin bayram sonrasındaki gösterim takvimi ise şöyle:


Tüm gösterimler saat 21.00'de başlayacak.


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Çayyolu Atapark - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muhtarlık Binası Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

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