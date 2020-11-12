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“Açık Kapı, Milletin Kapısı” Beypazarı'nda hizmet vermeye başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla 81 İl Valiliğinde ve İlçe Kaymakamlıklarında uygulanmaya başlayan “Açık Kapı Milletin Kapısı” projesi Beypazarı Kaymakamlığında hizmet vermeye başladı.


“Açık Kapı Milletin Kapısı” projesi vatandaşların başvurularının elektronik ortamda kaydedilip ilgili birimlere yönlendirileceği, başvuru sahibinin sürece ilişkin mesaj yoluyla bilgilendirileceği, yapılan işlemlerin üst yöneticiler tarafından takip edileceği Açık Kapı Projesi, vatandaşların devlete ulaşacağı bir hizmet olacak.


Beypazarı Kaymakamlığımızda da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan bu proje ile vatandaş odaklı bir yaklaşım benimsenerek, taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmek, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, kronikleşmiş sorunlara çözüm üretmek ve Devletle vatandaş arasındaki karışlıklı iletişim ve güveni artırmak amaçlanmakta.


2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımız, Kaymakamlık binamızın giriş katında bulunan halkla ilişkiler konusunda eğitimli personelin görev aldığı Açık Kapı Ofisi'ne gelerek yüz yüze başvurularını yapabilecekleri gibi https://www.acikkapi.gov.tr internet sitesinden ya da Açık Kapı mobil uygulaması ile de başvuruda bulunabilecekler.


Uygulamaya konulan proje kapsamında Beypazarı Kaymakamlığı Açık Kapı biriminde başvuruları almak üzere 2 personel görevlendirilmiş, ayrıca Açık Kapı birimi tarafından kurumlara yönlendirilecek başvuruları takip etmek üzere tüm kamu ve kuruluşlarında 1 personel görevlendirilmesi yapıldı.

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