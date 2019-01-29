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Acil asfalt ekibi iş başında

Çankaya Belediyesi yoğun kar yağışının ardından bozulan ve tahribata uğrayan sokakları asfaltlayarak onarım çalışmalarına devam ediyor.


Çankaya Belediyesi, tahrip edilen ve yoğun kar yağışının ardından bozulan sokakları kurduğu Acil Asfalt Ekibi ile birer birer onarıyor. Geçtiğimiz 5 yıllık süreci asfaltta rekorla kapatan ve 1 milyon ton asfalt rakamını geçerek belediye tarihine damga vuran Çankaya Belediyesi asfaltsız sokak bırakmazken, kurduğu ekiple de sokakların yama ve onarım çalışmalarını anında yerine getiriyor.


İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde kar yağışıyla birlikte tuzlama ve solüsyonla temizleme çalışmaları sonucu bozulan sokaklarda tamirat çalışmalarında bulunan Çankaya Belediyesi, bir yandan da tam kaplama asfalt serimini ilçenin birçok yerinde sürdürüyor.

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