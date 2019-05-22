Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Gençlik Kolları iftarına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Teşkilatının düzenlediği iftar yemeğinde gençler ile buluştu. Programda konuşan Adalet Bakanı Gül, “Ankara'nın bu sokaklarında bir Ramazan ayında Ramazan'ın güzelliğini paylaşmak için sizlerle bir arada olduğum için gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çok büyük bir keyif aldığımı ifade etmek isterim” dedi.

Bakan Gül, “İnsan, okul bittikten sonra 'keşke herkes her zaman öğrenci kalabilse' diye bir duygu içerisine giriyor. Lisedeyken, 'aman üniversiteye bir kapağı atsak, üniversiteyi kazansak' diyoruz, üniversitede okurken 'vizeler bir bitse, finaller nasıl geçer, bütünlemeler nasıl geçer, şu okulu bitirebilir miyiz' diye heyecanla stresle dolu bir hayatımız geçiyor. Okul bitiyor, ondan sonra iş, güç ama en güzel anlar, işte şu öğrencilik anlarında, yaşadığımız bu günlerin iftarda, çadırda, Ankara Gençlik Kollarımızın çadırında iftar yapmıştık. Bu duygular gerçekten asla bir daha geri gelsin deseniz bile yaşayamayacağımız güzel duygular” ifadelerini kullandı.

"Kendinizi çok iyi yetiştirin"

Öğrencilere, öğrenciliğin keyfini çıkarmalarını tavsiye eden Bakan Gül, “Öğrencilik anları, en güzel en keyifli anlar. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Sınavdan geçersiniz, streslerin hepsi biter ama okul bittikten sonra Türkiye'de en iyi hukukçu olmak, Türkiye'deki hukuk sorunlarını çözme adına çok önemli. En iyi, en kaliteli doktor olarak hizmet etmek; en kaliteli, en iyi yetişmiş öğretmen olarak hizmet etmek bu millete, bu devlete büyük vazifemizi ifa etmek için çok önemli. Havasını soluduğumuz bayrağı altında gururla yaşadığımız bu ülkemize en büyük hizmet, kendimizi çok iyi yetiştirerek ülkemizi daha iyi yerlere getirmek ile mümkün” dedi.

"Bu bayrak yarışını daha iyi yerlere taşıyacaksınız"

“Biz sizlere güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler, bizlerin eksik bıraktığını daha iyi yaparak ülkemizi daha iyi yerlere getireceksiniz. Sizler bu bayrak yarışını daha iyi yerlere taşıyacaksınız" diyen Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği öneme dikkat çekerek, seçilme yaşının 18'e indiğini belirtti. Bakan Gül, “Sizlere güveniyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Hep birlikte. Sakın ola farklılıklarınızı mesele etmeyin. Farklılıklarınızı zenginlik olarak görün. Okullarda yasak dönemleri geride kaldı. Birbirinizle kardeşçe, el birliği ile memleketiniz neresi olursa olsun, mezhebiniz, etnik aidiyetiniz ne olursa olsun hepimizi bağlayan Türkiye sevdası var. Bu sevdayı büyütelim. Soframızı bu duygu ile genişletelim, büyütelim" dedi.

İftar öncesinde sırada bekleyen vatandaşlara yemek de dağıtan Adalet Bakanı Gül, daha sonra ise sıraya girerek yemek aldı.