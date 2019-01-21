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Adalet Bakanı Gül, Sincan'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti.


Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelen Sincan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi ziyaretçi akınına uğruyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile birlikte Millet Kıraathanesini ziyaret etti.


Bakan Gül, Kıraathanenin tüm bölümlerini dolaştı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Kıraathaneye ilişkin Bakan Gül'ü bilgilendirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül etüt merkezinde ders çalışan gençlerle de sohbet etti, sınavlarında başarı diledi.

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