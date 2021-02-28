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Adalet Bakanı Gül: "Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "’Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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