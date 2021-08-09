Adalet Bakanı Gül, yangında etkin mücadele alan CEKUT ekipleriyle gurur duyduğunu ifade etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında yaranmalarına rağmen, bölgede kalıp çalışmalara devam etmek isteyen CEKUT gönüllüsü personele geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Çalışmalara kaldıkları yerden devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz'de görevli olan Maltepe Cezaevi Kurtarma Teşkilatı (CEKUT) ekibi, dün akşam 20.00'da araçlarından ekipmanların boşaltırken, yanlarında bulunan Mersin İtfaiyesinin yangın hortumunun rekoru patladı. Patlama sonrasını yaralanan 4 CEKUT gönüllüsü Köyceğiz Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İki personel ayakta tedavi olurken, ayağından yaralanan ekip lideri Can Murat Bostan ve elinden yaralanan Selman Sungun'un tedavileri bir süre daha devam etti. Hastaneden ayrıldıktan sonra Bostan ve Sungun'a İstanbul'a dönebilecekleri iletildi. Ancak her iki personel de yangınla mücadele sürecine destek olmak istediklerini, şu an için görev yerlerinden ayrılmak istemediklerini belirterek, yangın bölgesinde kaldı.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini ileterek şu paylaşımda bulundu:

“Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”