Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ilk çeyrekte açıklayacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi konusunda önemli mesafeler kat ettik. İlk çeyrekte bunu kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz. Temel yaklaşımımız güven veren adalet tesis etmek ve bunu gerçekleştirmek" dedi.

Reform Eylem Grubu'nun beşinci toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ev sahipliğinde Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımlarıyla düzenlendi. Ankara Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Gül, toplantı ile bundan sonraki hedefleri ve planları gözden geçirdiklerini, reform iradesini bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

Vize serbestisi ve ilgili sürecin de ele alındığını, yapılabilecek tüm adımların tek tek değerlendirildiğini belirtti. "Siyasi nedenlerle kesintiye uğrayan 23. ve 24. fasıllardaki ilerleme arzumuz gayet açık ve nettir" diyen Gül, vatandaşların hayatını kolaylaştıran, hukuk devleti vasfını tahkim eden reform anlayışının sürdürüleceğini vurguladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi konusunda önemli mesafeler kat edildiğinin altını çizen Gül, "İlk çeyrekte bunu kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamayı hedefliyoruz. Temel yaklaşımımız güven veren adalet tesis etmek ve bunu gerçekleştirmek" diye konuştu.

Bakan Gül, bir sonraki toplantının Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde 2019'un ilk yarısında gerçekleştirileceğini söyledi.