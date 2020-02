Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Enerjimizi 2 yıl içinde bütün faaliyetleri tamamlamaya odaklanmış şekilde harcıyoruz"

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefleri 2 yıl içinde gerçekleştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Ankara Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı sona erdi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, iki gün süren çalıştayı İHA muhabirine değerlendirdi. Yargı Reformu ve Strateji Belgesi'nde belirlenen birtakım faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Çekin, bu yıl hukuk fakültesine yerleşecek olanların hukuk mesleklerine giriş sınavına gireceklerini ve hukuk fakültesine girişte aranan başarı sıralamasının YÖK ile yapılan çalışmalar sonunda 190 binlerden 125 binlere çekildiğini kaydetti. Çalıştayın ilk gününde çeşitli alanlarda yerli ve yabancı kıdemli hakimlerin sunumlar yaptığından bahseden Çekin, "Sunumların arkasından çalışma gruplarına geçildi. Her bir çalışma grubunda ayrı ayrı hakim ve savcı yardımcılığı kurumunun Türkiye'de uygulanabilirliği ve nasıl formüle edilmesi meselesi konuşuldu. Bu dört grup; ceza, hukuk, savcılık ve idari yargı olmak üzere oluşturuldu. Her bir grubun başında alanında oldukça ünlü akademisyenler moderatörlük yaptılar. Her bir grupta hakim ve savcı yardımcılığı kurumunun özlük hakları nasıl olmalı, statüsü nasıl belirlenmeli, görev alanı nasıl belirlenmeli, hakimlik, savcılık teminatından yararlanıp yararlanmaması gerektiği, disiplin prosedürünün nasıl olması gerektiği, hangi işlemleri yapıp yapamayacağı meselesi ayrıntılı bir şekilde çalışıldı" şeklinde konuştu.

"Gruplardan çıkan sonuçlar çerçevesinde ana ilkeler belirlendi, bu eksende yürünmesi gerektiği kanaatine varıldı"

Çalıştayın son gününde grup yöneticilerinin kendi gruplarında ortaya çıkan sonuçları tekrar tartışmaya açtığını belirten Çekin, "Orada da birtakım ana ilkeler belirlendi. Bu ana ilkeler çerçevesinde ilerlenmesi ve çalışmaların bu eksende yürümesi gerektiği kanaatine varıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay sonrasında belirlenen ilkelerden bahseden Çekin, "İsimlendirme, tasnif etme, adlandırma meselesini bir kenara bırakırsak, bütün çalışma gruplarında hakim adayları veya hakim yardımcılarına vereceğimiz eğitimin süresinin uzatılması gerektiği, daha ilerleyen yaşlarda hakimlik kürsüsüne oturulması gerektiği, uygulamanın daha içinde olmaları gerektiği, bazı usulü işlemlerin yardımcılar tarafından yapılabileceği gibi bir ana çerçeve üzerinde uzlaşıldı" dedi.

"İki günlük çalışmalar sonunda ortaya çıkan sonuçlardan memnunuz"

İki günlük çalışmalar kapsamında ortaya çıkan sonuçlardan memnun kaldıklarını dile getiren Çekin, çalıştayın konuların önceden konuşulması ve nasıl bir çerçevenin içerisinde yürünülmesi gerektiğinin cevabını aradıkları bir çalıştay olduğunu söyledi. Hakim, savcı yardımcılığı meselesinin Avrupa'da dahi yeknesak bir kurum olmadığını belirten Çekin, İspanya'da, Almanya'da ve İngiltere'de bambaşka uygulamaların olduğunu, her ülkenin kendine has çözüm ürettiğini aktardı.

"Ana ilkeler çerçevesinde bizde bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz"

Yabancı tecrübeli konukların katılımıyla çalıştayda birçok konunun konuşulduğunu ve Türkiye'deki adaylık meselesinin masaya yatırıldığını belirten Çekin, "Hakim adaylığını nasıl geliştirmemiz, daha iyi bir noktaya getirmemiz konusunda kıymetli önerilerde bulunuldu. Bunların hepsi tarafımızdan notlandı ve bundan sonraki çalışmalarda bizim için bir zemin oluşturacak, asıl kıymetli tarafı da bu, çalıştay'da doğrudan bir formülasyonun çıkması gerekmiyordu. Ana ilkelerin ortaya konması gerekiyordu. Ana ilkeler çerçevesinde bizde bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz bütün enerjimizi 2 yıl içinde bütün faaliyetleri tamamlamaya odaklanmış şekilde harcıyoruz"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunduğunu söyleyen Çekin, "Şu ana kadar ilk 6 aylık periyotta Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklandıktan sonra 37 tane faaliyet gerçekleşmiş durumda, belge 5 yıllık bir süreci kapsıyor. Biz bütün enerjimizi 2 yıl içinde bütün faaliyetleri tamamlamaya odaklanmış şekilde harcıyoruz" diye konuştu.