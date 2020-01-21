Adalet ve Demokrasi Haftası Çankaya'da başlıyor

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki sloganı “Susmayacağız” olarak belirlenen hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayıp, Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi bu yıl 27'ncisi düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde ve 50'den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

“Susmayacağız” ifadesiyle düzenlenen hafta, 24 Ocak Cuma günü Batıkent Uğur Mumcu Park'ında yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent'teki etkinliğin ardından anma töreni Uğur Mumcu'nun sokağında devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile evinin önünde düzenlenecek anma töreni, Haldun Karabudak'ın türkü dinletisi ile sona erecek.

Adalet ve Demokrasi Haftası boyunca Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi 12 panel, 3 açık oturum, 1 forum ve söyleşiye ev sahipliği yapacak. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikler ise şöyle:

25 OCAK CUMARTESİ

“Susmayacağız” PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Pınar Ayhan, Canan Güllü, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Murat Yetkin

“Duyup, Görüp, Bilip De Susmanın Dayanılmaz Hafifliği: OTOSANSÜR” PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.15

Katılanlar: Dr. Gökhan Bulut, Canan Güllü, Yavuz Oğhan

"Susmayacağız" SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:19.00

ÇYDD Ankara Şubesi

"Gazetecilik Nereden, Nereye? PANEL

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 15.00

Katılanlar: Gülseren Adaklı, Faruk Bildirici

26 OCAK PAZAR

"Hukuk ve İnsan Hakları" PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Muzaffer İlhan Erdost

"Şiddet Sarmalındaki Toplum ve Hukuk" PANEL

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 13.00

Katılanlar: Leyla Köksal, Selin Aksoy, Arzu Çerkezoğlu, Hatice Kamer, Ayşe Sarısu

"Sevgi Toplumu İçin..." FORUM

Yer: Yılmaz Güney Sahnesi

Saat: 15:00

"Türkiye'de Yeni Devlet: Değişen Ne?"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.00

27 OCAK PAZARTESİ

"Üniversiteler Susmaz" AÇIKOTURUM

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15:00

28 OCAK SALI

"Basının Dil Sorunu" PANEL

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 15.00

"Susmayacağız" SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:17.00

Türk Kadınlar Birliği

29 OCAK ÇARŞAMBA

"CHP Susmadı, Susmayacak" SÖYLEŞİ

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat: 13.00

Katılanlar: Altan Öymen, Oktay Ekşi

"Kötülüğün Sıradanlaşması, Susacak Mıyız?"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:17.00

"Gerçekleri Nereden Öğreneceğiz"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:19.00

30 OCAK PERŞEMBE

"Meslek Örgütlerine Baskılar ve Sağlık Hakkı"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:17.00

Ankara Tabip Odası

31 OCAK CUMA

"Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Saygıyla: Susmayacağız"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:15.00

"Direnen Basın - Direnen Hukuk" AÇIKOTURUM

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu

Saat:17.15