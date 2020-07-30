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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, özel izinle maçı takip etti

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor’u karşı karşıya getiren TFF 1.

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren TFF 1. Lig Play-Off Finali'ni Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak özel izinle tribünden takip ediyor.


TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak olan son takım bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele sonrasında belli olacak. Bu önemli karşılaşmayı 460 gün hak mahrumiyeti olan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF'nin özel izniyle tribündeki yerini aldı.

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