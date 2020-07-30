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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında protokol tribününe yoğun ilgi

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor’u karşı karşıya getiren TFF 1.

Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren TFF 1. Lig Play Off finalini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri Eryaman Stadı'nda takip ediyor.


TFF 1. Lig'den Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkacak olan takım bu akşam Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele sonrasında belli olacak. Final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri protokol tribünden takip ediyor.

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