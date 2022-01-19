İhlas Haber Ajansı

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Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalanlar için 2 askeri helikopter gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep Otoyolu’nda mahsur kalan vatandaşlar için bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 2 helikopter gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlar için bölgeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter gönderdi.


Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter ve 2 çekicinin görevlendirildiğini, bölgede destek çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:


“Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan tırları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır.”

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