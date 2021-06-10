Adana Ulu Camii çinileri ile Konya kökenli çini panolar Türkiye'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan Adana Ulu Camii çinileri ile Konya kökenli çini panoların Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren bir müzayede evi tarafından düzenlenen ‘Islamic Art Auction' adlı müzayedede satışa sunulan çini karolar ve çini pano ile yine aynı müzayede evi tarafından satışa sunulan çini karonun Türkiye kökenli olduğu tespit edildi ve yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığı belirledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının rutin olarak ve titizlikle yürüttüğü incelemelerde söz konusu durumun tespiti üzerine müzayede evi ile temasa geçilerek başlayan görüşmeler neticesinde anılan kültür varlıklarının Lahey'de bulunan Büyükelçiliğe teslimi sağlandı. Sözü edilen çinilerin 16. yüzyıla ait olduğu ve Adana Ulu Cami'nden çalındığı, müzayede kataloglarının ayrıntılı olarak incelenmesinin ardından Adana Ulu Cami hırsızlığı ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden temin edilen bilgi ve belgeler yardımıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edildi” denildi.

"Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler Ankara Etnografya Müzesi'ne teslim edildi"

Interpol tarafından Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'nda yayınlanan bu eserlerin iadesi için İçişleri Bakanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla gerekli girişimlerde bulunulduğu açıklamada, “Müzayede evi ile doğrudan temasa geçilerek anılan eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığına ilişkin deliller sunulmuştur. Diğer yandan, mevcut veriler ışığında uzmanlarımız tarafından Konya iline ait olduğu değerlendirilen ve 4 Haziran 2020 tarihli müzayedede satışa sunulan çini panonun da iadesi talep edildi. Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait yapılarda 11. yüzyıl sonlarından 13. yüzyıl başlarına kadar görülebilen dört kollu ve sekiz köşeli yıldız formlu bu çinilerin benzer örneklerine Konya'daki arkeolojik kazılarda rastlandığı bilinmekle beraber, eserler, Lahey Büyükelçiliğimizce yapılan işlemlerin ardından 9 Haziran 2021 tarihinde diplomatik kargo olarak Türk Hava Yolları aracılığıyla Ankara'ya ulaştırıldı. Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler Ankara Etnografya Müzesi'ne teslim edildi” ifadelerine yer verildi.