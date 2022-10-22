Adeta canlı bir yağlı boya tablosu: "Karagöl"

Başkent'in doğa harikası noktalarından olan Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesi ile birlikte adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Karagöl'ün renk cümbüşü ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan manzarası havadan görüntülendi.

Karagöl Tabiat Parkı, Ankara il merkezine 68 kilometre ve Çubuk ilçesine 28 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Karayolu ulaşım ağına Ankara-Çubuk karayolu (D180) ile bağlanan Karagöl Tabiat Parkı, Ankara Esenboğa Havaalanı'na da 52 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yıllık ziyaretçi potansiyeli 100 bin civarında olan tabiat parkı içerisinde, bekçi evi, WC, giriş kulübesi, kafeterya ve otopark gibi tesisler yer alıyor. Doğal orman dokusu ile tabiat parkı içerisinde bulunan volkanik oluşumlu göl, sahanın başlıca kaynak değeri olarak kendini gösteriyor. Tabiat parkı ayrıca, içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından en önemli çekim merkezi konumunda da yer alıyor. Tabiat parkında, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, flora ve fauna izleme, manzara seyir, sportif olta balıkçılığı gibi faaliyetler yapılabilirken, özellikle hafta sonlarında ise piknik amacıyla kullanılıyor.

Sonbaharda adeta renk cümbüşüne sahne oluyor

Ziyaretçiler için Başkent'in ender bulunan noktalarından olan Karagöl Tabiat Parkı, yazın yemyeşil, kışın ise bembeyaz görüntüsü ile misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesi ile birlikte de sararan ve kızaran ağaçların oluşturduğu muazzam görüntü, tabiat parkını ziyaret eden misafirler ve doğa fotoğrafçıları için unutulmaz fotoğraf karelerine sahne oldu.