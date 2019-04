Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov'dan Ankara Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş'a başarı dileklerini ileten Kumpilov, Türkiye'de çok sıcak ve güzel karşılandıklarını söyledi.

Ziyarette konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Görevi devraldığım ilk ay içerisinde böylesine önemli ve anlamlı bir heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda artmaya devam ettiğinin altını çizen Yavaş, şöyle konuştu:

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen artıyor. Her yıl milyonlarca Rus vatandaşı ülkemizi ziyaret ediyor. Zira Türk ve Rus ekonomileri rakip değil tamamlayıcı özellik arz etmektedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji kaynaklarını en uygun şekilde Rusya'dan karşılayabileceğini, buna mukabil Rusya'nın da tekstil, gıda ve müteahhitlik hizmetlerini Türkiye'den alabileceğini değerlendiriyorum. Bu bağlamda Rusya Federasyonu'ndaki özerk bölgeler ve yerel yönetimlerle Türkiye'deki yerel yönetimler arasında işbirlikleri de her geçen gün buna paralel olarak artmaktadır.”

“Adıge yerel yönetimleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız”

Ankara'nın Moskova, Başkurdistan'ın başkenti Ufa, Tataristan'ın başkenti Kazan şehirleriyle kardeş kent olduğunu hatırlatan Başkan Yavaş, Adıge Özerk Cumhuriyeti'nin yerel yönetimleriyle de bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaya hazır olduklarını vurguladı. “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetimler alanında her türlü katkıyı vermeye hazırız” diyen Yavaş, özellikle Ankara'daki ilçe belediyeleri ile Adıge Özerk Cumhuriyeti'ndeki belediyelerin kardeşlik ilişkileri kurabileceğini söyledi.

“İşbirlikleri belediyeler olmadan olmaz”

Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıdan dolayı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i tebrik eden Adıge Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov ise, “Bu yüksek makamda görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye'de çok sıcak ve güzel karşılandıklarını ve çok sayıda Çerkez kökenli yurttaşlarının olduğunu belirten Kumpilov, belediyeler aracılığıyla ekonomik, kültürel birçok alanda işbirliği kurabileceklerini söyledi.

Ziyaretin ardından Yavaş, Adıge-Türkiye Yerel İdareleri İstişare Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ve yerel yönetimlerin iş birliğinin geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği ele alındı. Toplantıya Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov ve Başkan Yavaş'ın yanı sıra Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Adıge'nin Maykop şehri Meclis Başkanı Azet Djarimok, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yıldız Şekerci katıldı. Toplantıda her iki ülkenin teknoloji, yaşam konforu, altyapı ve daha pek çok konuda işbirliği ve ortaklık yapması konusunda fikir birliğine varıldı.

Gagavuzya'dan Başkan Yavaş'a ziyaret

Öte yandan göreve başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen heyetlerin “hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor. Yavaş, son olarak Moldova Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk Bölgesi'nin Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan ile beraberindeki heyeti kabul etti. Konuk Belediye Başkanı Garizan ve beraberindekileri kapıda “Hoş geldiniz” diyerek karşılayan Başkan Yavaş, konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş ülke belediye başkanı ve heyetini ağırlamaktan dolayı son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş'a görevinde başarı dileklerini ileten Garizan, iki kardeş ve dost ülke arasındaki kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerin artarak devam etmesi için karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi temennisinde bulundu. Konuk başkanın belediyeler arasında karşılıklı iş birliği geliştirilmesi teklifi üzerine Yavaş, “Kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için katkı sağlayacağımızı bilmenizi isterim” dedi. Ziyarette Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, Başkan Yavaş'a geleneksel Gagavuz matarası gotra hediye etti.