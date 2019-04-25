Adıgey Cumhurbaşkanı Kumpilov'dan Ankaralı sanayicilere yatırım çağrısı

Rusya Federasyonu'na bağlı Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, çok sayıda bakan ve iş adamı ile birlikte Ankara'ya çıkarma yaparak, Ankara Sanayi Odası (ASO) üyesi sanayicilerle biraraya geldi.

Ankara Sanayi Odasının ev sahipliğinde Rusya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen toplantıya Adıgey Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Başbakan Yardımcısı Petr Garnaga, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Anzaur Kuanov, Tarım Bakanı Vladimir Svecenets, Kültür Bakanı Yuriy Autlev, Anzaur Kerashev ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile İhsan Şener, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Kafkas İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Taymaz, Adıgeyli iş adamları ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adıgey Cumhurbaşkanı Kumpilov, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yetersiz olduğunu vurguladı. Ankaralı sanayicileri Adıgey'e yatırım yapmaya davet eden Kumpilov, “Bu toplantı iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir fırsat. İki ülke arasında tarihi ve kültürel bağlarımız var. Ayrıca aramıza köprü olabilecek Türkiye'de yaşayan Çerkez dostlarımız var. Bu dostlarımızın da katkısıyla ekonomik ilişkilerimizi geliştirelim, dostluğumuzu ekonomik fırsata çevirelim” diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise 1922 yılında özerk bir devlet olarak dünya sahnesinde yer almaya başlayan Adıgey Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerin gelişmediğini ve bu toplantının iki devlet arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi. Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji bakımından Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Özdebir, "Ankara, birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi haline geldi. Şu an 13 organize sanayi bölgesi ve 9 teknopark bulunan şehrimizde gelişen sanayi altyapısı ile birlikte savunma sanayii, elektrik-elektronik, iş makinaları, ev ve ofis mobilyaları, medikal, bilişim, tekstil ve konfeksiyon, kauçuk, plastik ve inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. İleri teknolojinin yoğunlaştığı Türkiye'de en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir şehir haline geldi. Türkiye'de üretilen ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir. Bu kabiliyetiyle Ankara sanayinin başkenti olma hedefine hızla ilerlerken yüksek teknolojinin de başkenti olmuştur" dedi.

Adıgey Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Anzaur Kuanov ise, Adıgey Cumhuriyeti'nin zengin topraklara ve coğrafik olarak büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti. Son dönemlerde Adıgey Cumhuriyeti'ne yatırımın arttığını dile getiren Kuanov, “2018 yılındaki yatırım 500 milyon dolardan fazla oldu. Geçen yıl yatırım yapma konusunda Adıgey Cumhuriyeti Rusya'da bir numara oldu. Adıgey Cumhuriyeti Rusya'yı oluşturan ekonomik büyüme açısından 20. sıradaki eyalettir. Bunun kaynağı da bölgedeki yatırım ikliminin kalitesinden kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetimizde birçok yatırımcıyı destekleme uygulamaları mevcuttur. Bizler gelişmekte olan sektörlerde turizm, sağlık, tarım, ticaret, sanayi, yeşil enerji, eğitim sektörlerinde destek veriyoruz. Türk yatırımcıları cumhuriyetimize bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ASO Başkanı Özdebir, Adıgey Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov'a Ankara'nın önemli yapıtlarını simgeleyen satranç takımı hediye etti.