İhlas Haber Ajansı

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‘Adım Adım Mamak' tanıtım gezileri başladı

Mamaklılar, ilçenin sosyal, kültürel, eğitim, sportif alanlarda yaşadığı değişimin ve yapılan yatırımları, Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezisiyle yerinde görme imkanı buluyor.

Her Salı ve Perşembe 10.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşen tanıtım gezileri 45-50 kişilik gruplardan oluşuyor. Gün boyunca en az 9 farklı projenin ziyaret edildiği tanıtım gezisinde yapılan çeşitli ikramlarla vatandaşlar keyifli bir gün geçiriyor.



Mamaklılar kentini yakından tanıyorlar


Sadece Mamak'a değil, Ankara'ya örnek hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Tanıtım gezilerimiz sayesinde vatandaşlarımız hem kentini yakından tanıma imkanı sağlıyor, hem de yapılan yatırımları yerinde görerek faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar” dedi. Başkan Köse, “Tesislerimiz, çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi almak isteyen hemşerilerimizi tanıtım gezilerimize bekliyoruz” çağrısında bulundu.

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