Adıyaman Akçalı-1 Barajında gövde dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artırmak için yapılan Adıyaman Akçalı-1 Barajında, gövde dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Adıyaman Akçalı-1 Barajında gövde dolgu çalışmalarına durmadan devam ettiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, gövde dolgu çalışmalarında sona gelinen Adıyaman Akçalı-1 Barajı tamamlandığında, barajda depolanacak su ile 5 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını dile getirdi. Balta, baraj ulaşım yoluna ait imalatların ve dolu savak yapısının tamamlandığını belirterek, “Gövde dolgusunda sona gelinmiştir. Temelden yüksekliği 44,50 metre ve su depolama kapasitesi 3,03 milyon metreküp olan Adıyaman Akçalı-1 Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 300 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.