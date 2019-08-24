İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adnan Erkan: “Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık”

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, İM Kayserispor maçının ardından, "Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık" dedi.

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, İM Kayserispor maçının ardından, "Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık" dedi.


Süper Lig Cemil Usta sezonu ikinci hafta müsabakasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayan MKE Ankaragücü sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, “Geçen haftaki Konya beraberliğinden sonra moralli bir hafta geçirdik. Oynamak istediğimiz oyunu büyük ölçüde oynadık. Golü de bulduk, belirli zamanlarda oyunu iyi tuttuk. İkinci golü bulma gibi bir isteğimiz vardı, olmadı. Hakem hatasından kaynaklı berabere kaldık. Takriben 1 buçuk, 2 aydır birçok kulübün borçlarla ilgili yapılandırmaya gidildi. Her kulüp gibi bizim de borcumuz var. Bütün şartlara haiz olan bir kulüp olarak bazı beklentilerimiz var. Bugün bu saate kadar hala bu konuyu çözemedik. Takriben 1 aydır onlarca oyuncuyla görüşmedeyiz. Bunların birçoğu başka kulüplere gittiler. Hala beklediğimiz oyuncular var. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz ama uzun lig maratonunda sakatlık, yorgunluk gibi durumlar bizi sıkıntıya sokacak. Kim ne yapacaksa bu konuda artık yapılsın istiyoruz. Ankaragücü çok büyük bir camia. Bütün şartlara haiziz, eşit şartlarda çalışmak, eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaların hafta içinde yapılarak en azından transfer döneminin gününe kadar belirli bir kadro genişliğine ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.