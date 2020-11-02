ADOB, Türk Besteciler Gecesi'ne hazırlanıyor

Genç bestecilerden Onur Arınç Duran, Orhan Veli Özbayrak, Yalçın Tura, Ahmet Adnan Saygun, Melahat İsmailova, Cem İdiz, Turgay Erdener ve İlhan Baran gibi önemli bestecilerin notalarıyla ; soprano Selva Erdener ve Mehlika Karadeniz Bilgin, mezzo soprano Nihan İnan, tenor Ünüşan Kuloğlu, bas Şafak Güç, keman Doğukan Keskin ve viyolonsel Mehmet Berkem Bursal seyirciye ulaşacak.

Piyanist Melahat İsmailova'nın eşlik ettiği, Gülümden Alev Karaman anlatımıyla 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleşmesi sağlanacak konser; sanatın iyileştirici gücünü başkentlilerle buluşturmayı hedefliyor.