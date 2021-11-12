AFAD, Düzce Depremi'nin 20. yıl dönümü anısına Kuzey Anadolu Fay Zonu Gezisi düzenledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremi anma etkinlikleri kapsamında Kuzey Anadolu Fay Zonu Gezisi düzenledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, 12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremi yerinde anmak için Kuzey Anadolu Fay Zonu Gezisi düzenledi. Gezide, Ankara-Bolu-Düzce güzergahında depremin izlerinin en belirgin şekilde göründüğü 5 nokta basın mensuplarıyla birlikte gözlemlendi. AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ve beraberindeki uzmanlar ilk olarak Anadolu Otoyolu üzerinde Çamlıdere Yol Yarması'nda normal fay görüntüyle ilgili bilgilerinden katılımcılara bahsetti. Daha sonra ise, Gerede Kuzey Anadolu Fay Zonu, Gerede çıkışı Sag Pound'daki fay gölü, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Karaçalı Mahallesi'ndeki depremin etkisiyle oluşan yol ötelemesi ve Gölormanı köyü, Gölyaka Orman Evi havuz ötelemesi hakkında bilgiler aktarıldı.

“Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu tanımak için yola çıktık”

Yerinde inceleme gerçekleştirmenin öneminin altını çizen AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, “Bugün Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu tanımak için yola çıktık. Bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. Senede yaklaşık 25 bin deprem çözümü yapıyor AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. İlk durağımız Çamlıdere civarında oldu. Bir normal fayı gözledik orada. Ondan sonra da Gerede'ye geçtik. Gerede Kuzey Anadolu Fayının geçtiği ilçelerden birisi olduğu için önemli. Gerede'den Düzce'ye kadar uzanan bir hat var. Burada Kuzey Anadolu Fayı mevcut. Gerede'de 1944 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin yüzey kırıklıklarına, oluşturmuş olduğu küçük göllere baktık. Daha sonra Kaynaşlı'ya geldik. Kaynaşlı'da 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin etkilerinin olduğu alanları inceledik. Şimdi de yine Düzce'nin Gölyaka ilçesi Gölormanı Köyü'nde hasar görmüş evleri inceledik. Sonuç olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun özellikle Düzce Depremi'ne neden olan yüzey kırığı üzerinde incelemelerimizi gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal farkındalığa sahip olursak bu işin üstesinden geliriz"

Depremin sanıldığı kadar korkutucu bir şey olmadığını söyleyen Nurlu, “Gezinin amacı özellikle medyada ve toplumda farkındalığı oluşturmak. Depreme neden olan fayları yerinde görmek. Aslında tedbirlerimizi ve önlemlerimizi alırsak bu fayın ve deprem olayının korkunç bir şey olmadığını gözlerimizle görelim dedik. Önemli tedbirimizi ve önlemlerimizi almak. Gerekli bilgilere sahip olursak, toplumsal farkındalığa sahip olursak biz bu işin üstesinden geliriz” şeklinde konuştu.