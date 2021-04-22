AFAD ile 14 spor branş federasyonu arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı

“Afet Eğitim İşbirliği Protokolü”nün, 14 spor branş federasyonu ile imzalandığı törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'nin bu meselede eskiye göre en önemli farkı modern bir afet yönetim stratejisine ve bunun getirdiği kurumsal bir yapıya sahip olmasıdır. Devletimizin vatandaşa, vatandaşımızın devlete ihtiyaç duyduğu bir anda elimizi ovuşturup acaba biz ne yapacağız diye beklemekten öte bütün imkanlarımızı seferber edecek hazırlıklarımızı bugünden yapıyoruz” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nda Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Atletizm Federasyonu, Boks Federasyonu, Dağcılık Federasyonu, Hentbol Federasyonu, Judo Federasyonu, Kayak Federasyonu, Kick-Boks Federasyonu, Pentatlon Federasyonu, Satranç Federasyonu, Su Altı Sporları Federasyonu, Tenis Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Yüzme Federasyonu olmak üzere toplamda 14 spor branş federasyonu arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kick-Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Su Altı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

“Bu coğrafya da afetsellik anlamında giderek artan bir hareketlilik içerisindeyiz”

Protokol töreninde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Tüm tarafların ortaya koydğu gayretin bir sebebi var. Sebebi basit. Bu coğrafya bir deprem coğrafyası. Afet riski yüksek bir coğrafya. Sadece 2021 yılına baksak; hortum yaşadık, sel yaşadık, çığ yaşadık, heyelan yaşadık ve depremler yaşadık. Bu coğrafya da afetsellik anlamında giderek artan bir hareketlilik içerisindeyiz. Bütün ilmi veriler, bütün bilimsel analizler, uzman görüşleri yakın zamanda ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya olabileceğimizi ortaya koyuyorlar. Görmezden gelemeyeceğimiz bir mesele olduğu, elbetteki hiç kimse için de izahına gerek yoktur. Bugüne kadar yaşananlar ve kayıplarımız ortadadır” ifadelerini kullandı.

“Bu eğitimleri alanların kendi hayatlarını kurtarma imkanı çok daha fazla oluyor”

Afet eğitimlerinin olası afet felaketlerinde hayatta kalma adına ciddi önem taşıdığının altını çizen Bakan Soylu, “Bizim nesil her şeyi gördü. Yokluklar gördü, yoksulluklar gördü, darbe gördü, terör gördü. Bir gecede yüzde 8 binlik gecelik faizler gördü. Görmediğimiz neredeyse kalmadı. Yukarıdan aşağıya bir çok külliyat olur gördüklerimiz. Bu gördüklerimizden elde ettiğimiz tecrübe ile gelecek nesillerimize be tecrübenin çıktılarını bırakmak ve onların bir daha bu zorluklarla karşılaşmaması için bu tecrübelerden elde ettiklerimizi onlarla buluşturmak durumundayız. Tüm bunları da vatandaşlarımızla iyi bir şekilde koordine edersek, bütün bilimsel veriler ve tecrübelerimiz gösteriyor ki bu eğitimleri alanların kendi hayatlarını kurtarma imkanı çok daha fazla oluyor. Bunu alışkanlık olarak bütün nesillerimize de geçirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

“Bu konuda bir çok adımlar atıyoruz”

Nihai hedeflerinin yıl sonuna kadar 50 milyona aşkın vatandaşa eğitim vermek olduklarını belirten Bakan Soylu, “Türkiye'nin bu meselede eskiye göre en önemli farkı modern bir afet yönetim stratejisine ve bunun getirdiği kurumsal bir yapıya sahip olmasıdır. Devletimizin vatandaşa, vatandaşımızın devlete ihtiyaç duyduğu bir anda elimizi ovuşturup acaba biz ne yapacağız diye beklemekten öte bütün imkanlarımızı seferber edecek hazırlıklarımızı bugünden yapıyoruz. Bu konuda bir çok adımlar atıyoruz. Personelimizi, lojistiğimizi, ekipman listemizi artırıyoruz ve bunu gibi daha pek çok hazırlık ülkemizin afet riskini doğru yönetebilmek, afetleri mümkün olan en az kayıpla hatta kayıpla atlatmak içindir. 360 derece bir çaba ortaya koyuyoruz. Nihai hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimlerini ulaştırabilmektir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayarak, “Bu vesileyle de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü ve çocuklarımızın bayramını tebrik ediyoruz İnşallah nice 101 yıllara hep birlikte ulaşmayı Allah nasip eder. Bu millete özgürlük, hürriyet içerisinde, esenlik, huzur, birlik, barış beraberlik içerisinde inşallah ulaştırır düşüncesindeyim” ifadelerine yer verdi.