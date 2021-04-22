AFAD ile DİSK arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı

Dolayısıyla bu konu da sürekli adım atmak, vatandaşımıza destek olma, yönlendirme, bilinçlendirme, vatandaşımızın zihninde bir afet riski refleksi oluşturma anlayışı içerisinde hareket ediyoruz” dedi.

Afet Eğitim Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında “Afet Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Protokol törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı. Protokol töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Deprem riski olarak yüksek olan bir coğrafyadayız. Deprem hareketliliğimiz, deprem riskimiz, sayısal verilerden de takip edileceği üzere giderek artmaktadır. AFAD veri tabanı üzerinden yapılan hesaplamalar son 30 yılda Türkiye ve çevresinde yaşanan 4'ten büyük deprem sayısının çok ciddi bir ivme ile yükseldiğini göstermektedir. Son 30 yılda 4'ten büyük deprem yıllık ortalamamız 108'dir. Son 20 yıllık verilerde yıllık ortalama 131, ve son yılda bu ölçüde gerçekleşen deprem sayısı ise 255'tir. Bütün veriler bize şunu söylemektedir; vaktini, saatini bilemediğimiz ama çok uzakta olamayan etkili bir depreme hazır olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Pek çok hazırlık deprem hareketliliğinde bu artışın bize verdiği işaretten dolayıdır”

Afetlere hazırlık kapsamında çeşitli eğitimlerin verildiğini söyleyen Bakan Soylu, “AFAD Başkanlığımızda sürekli artırdığımız personel, lojistik ve ekipman kapasitesi ve daha pek çok hazırlık deprem hareketliliğinde bu artışın bize verdiği işaretten dolayıdır. Biz gerçeklerle inatlaşan ve ya görmezden gelen, ihmal eden bir anlayışa sahip olmamalıyız. Dolayısıyla bu konu da sürekli adım atmak, vatandaşımıza destek olma, yönlendirme, bilinçlendirme, vatandaşımızın zihninde bir afet riski refleksi oluşturma anlayışı içerisinde hareket ediyoruz. 2021 yılını da ‘Afet Eğitim Yılı' olarak ilan etmiştik. Bir önceki yıl da afetlere hazırlık yılıydı. Bu kapsamda 2021 yılı başından bugüne kadar ilk önce 81 il valimizle başladık. Sonra bin 127 mülki idare amirimizle, 6 milyon 575 bin 862 vatandaşıma kadar bire bir yüz yüze eğitime ulaştık. 32 bin 973 muhtarımıza ulaştık. Onlara da deprem anında çok ihtiyacımız var. 8 bin 501 personelimiz de ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' aldı. 16 farklı ilde mobil simülasyon tırlarımızla vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 55 bin 915 kişiye bu eğitim tırlarımız vasıtasıyla ulaştık. Bununla birlikte sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videolarımızın tam zamanlı görüntülüme oranı 4 milyon 396 bin 636'ya ulaştı. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında afet farkındalığına ilişkin içerikler yaklaşık 8 buçuk milyon, dernek üyesine ulaştırmak üzere 122 bin 278 dernek başkanına, sivil toplumla ilişkili genel müdürümüz tarafından iletildi” şeklinde konuştu.

“Nihai hedefimiz 2021 yılı sonuna kadar 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimlerini ulaştırabilmektir”

Yıl sonuna kadar 50 milyona aşkın vatandaşı afetler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade deden Soylu, şunları dedi:

“Şu ana kadar başkanlığımız tarafından 50 bin adet afet acil durum çantası, 8 milyon 68 bin 673 bin adet afiş ve broşür, 270 bin adet ‘Çocuklar İçin Afet Farkındalık' el kitabı. 11 adet de Afet Oyunu'nu illerimize dağıttık. Nihai hedefimiz 2021 yılı sonuna kadar 51 milyon vatandaşımıza afet eğitimlerini ulaştırabilmektir. Hep şu slogan, hayatımızın da siyah beyaz televizyonlar olduğundan itibaren duyduğumuz slogandır ‘Nerede bu devlet!' Vatandaş vergisini veriyor, devlete olan görevini yerine getiriyor. Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle; ‘nerede bu devlet'tir. Devlet dediğimiz sadece devletin kurumları değil. Bu ülkenin tüm yetişmiş örgütlü, organizasyonlu tüm kurumlarıdır. Son zamanalar da Allah'a şükürler olsun nerede bu devlet denilen bir şey yaşamadık. Kendi üzerimize olan olmayan bütün afetlere, sıkıntılara anında müdahale etmeye çalıştık. Elbetteki bizim açımızdan çok büyük bir ehemmiyet taşımaktadır.”