İhlas Haber Ajansı

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AFAD: “Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.


AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir” denildi.

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