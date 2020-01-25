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AFAD: “TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.


AFAD, yaptığı açıklamada, “Elazığ'daki deprem sonrası afet yönetimi, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma grupları ile 24 saat esasına göre AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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