İhlas Haber Ajansı

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AFAD: “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna’daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.


AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.

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