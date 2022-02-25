AFAD: “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz”

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.