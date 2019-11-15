AFAD'dan çiftçilere "tarım sigortası yaptırın" çağrısı

AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı Projesi'nin 5'inci ay teması olan “afet sigortası” kapsamında üreticileri tarım sigortası yaptırmaya çağırdı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sektörünü tehdit eden doğal afetlerin ve çeşitli risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 2005 yılında kuruldu. Kar amacı taşımayan sistem, zirai ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren üreticilerin tarımsal varlıklarını güvence altına alarak, emeklerini koruyor. Her geçen yıl genişleyen teminat kapsamı sayesinde üreticiler, Bitkisel Ürün Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Sera Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası ve Su Ürünleri Hayat Sigortası olmak üzere 7 farklı alanda tarım sigortası yaptırabiliyor. TARSİM, üreticilere ve yetiştiricilere daha düşük prim fiyatları ile sigorta yaptırma imkânı sunmasının yanı sıra çeşitli sigorta ihtiyaçlarını büyük ölçüde ve aynı zamanda yüksek güvence ile karşılıyor. TARSİM sisteminde üreticilerin ve yetiştiricilerin ödemesi gereken primin yüzde 50'si, meyvelerde don teminatına ilişkin primin yüzde 67'si ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda ise primin yüzde 60'ı oranında devlet desteği imkanı bulunuyor.

Üreticilere ve yetiştiricilere 5.9 milyar TL hasar ödemesi yapıldı

Devlet-özel sektör işbirliğinin ülkemizdeki en başarılı örneklerinden biri olan TARSİM kapsamında şimdiye kadar ülke genelinde 12 milyon poliçe üretildi. 183 milyon dekar alan, 16 milyonun üzerinde büyükbaş ve küçükbaş ve 213 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı. Ürünleri, seraları ve hayvanları çeşitli sebeplerden ötürü zarar gören sigortalı üreticilere ve yetiştiricilere ise 5.9 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Tarım sigortası yaptırmak için tek şart kayıtlı olmak

Tarım sigortası poliçeleri, TARSİM sisteminde yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla düzenleniyor. Üreticiler ve yetiştiriciler, sigorta yaptırmak için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili sistemlerine kayıt oluyor ya da mevcut kayıtlarını güncelliyor. Sonrasında yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden herhangi birine başvurarak poliçelerini kolaylıkla düzenletebiliyor. Bitkisel Ürün Sigortaları'nda üreticilerin ürünlere, lokasyona ve riske göre değişiklik gösteren poliçe kabul tarihlerini göz önünde bulundurarak sigorta başvurusunda bulunması önem taşıyor. Sera Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası ve Su Ürünleri Hayat Sigortası'nda ise ihtiyaç duyulan her an sigorta başvurusunda bulunulabiliyor. TARSİM sistemi hakkında tarsim.gov.tr adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.