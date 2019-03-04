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AFAD'dan deprem tatbikatı

Ankara Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ankara Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında deprem ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Etimesgut Kaymakamlığındaki tatbikat öncesi deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik teorik ve pratik uygulamalar arama, kurtarma teknisyenler tarafından personele aktarıldı. 14 kişilik AFAD ekibinin yanında nakil ve kurtarma aracı ile tatbikata destek verdi. AFAD ekipleri sirenlerin çalmasıyla birlikte personel senaryo gereği kaymakamlık binasını tahliye etti ve bina mahsur kalan bir kişi kurulan düzenek ile AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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