Afetlerde yaralar TOKİ eliyle sarılıyor

Türkiye'nin dört bir yanında sosyal konuttan kentsel dönüşüme, sosyal donatıdan millet bahçesine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bir yandan da deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerden sonra evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarıyor.

Sorumluluğunda olan inşaat yapım işlerinde üzerine düşeni yapan TOKİ, Afet bölgelerinde konut projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. TOKİ, bu kapsamda, Elazığ ve Malatya'da yapımını tamamladığı deprem konutlarını çok kısa bir sürede teslim etti. Giresun'da yaşanan sel sonrası konut ve dükkanların inşasına hızla başlayan TOKİ, Dereli ve Doğankent'te projelerini de bitirme aşamasına geldi.

Yurdun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor

İzmir depreminden etkilenen bölgelerde de inşa çalışmalarına hızla devam ederken, Rize'de ölüm ve yıkımla

sonuçlanan sel ve heyelanların ardından ilçe ve köylerde yeni konutların inşa çalışmalarına başlandı. Bütün doğal afetlerde olduğu gibi yangından sonra da yaraların sarılması için harekete geçen TOKİ, yapım inşaatı sorumluluğunu da yerine getiriyor. Bunun haricinde borçlandırma, sözleşme imzalatma ve hak sahibi belirleme gibi diğer işler ise sorumlu ilgili diğer kurumlar tarafından yerine getiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda afetler sonrası ilk saatlerde çalışmalarına başlayan TOKİ, yanan bölgelerde evlerini kaybeden vatandaşlar için yöresel mimariye uygun, ahırı, deposu, bahçesi olan köy evleri projeleri hazırlayarak inşaatlara başladı. Evlerin 1 yılda tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor.