Afgan askerlere teröristle mücadele eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan gelen misafir askeri personele Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'dan gelen misafir askeri personele, Isparta'daki Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında verilen Meskûn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi devam ediyor" denildi.