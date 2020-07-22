Afganistan Millet Meclisinden TİKA'ya takdir belgesi

Afganistan Millet Meclisi Başkanlığında düzenlenen törende konuşan Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği proje ve faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti. TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ise millet iradesinin tescil ettiği Afganistan Millet Meclisinde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti. Çal, tarihte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Afganistan devletinin kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Afganistan Millet Meclisi Başkanı Rahmani, takdir belgesini TİKA Kabil Koordinatörü Çal'a takdim etti.