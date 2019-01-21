Afganistan'da Kadınlar Bahçesi için çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'da 20 dönüm alan üzerinde kurulu Kadınlar Bahçesi'ne (Bağ-ı Zanane) çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapıldı.

Sürekli artan terör faaliyetleri ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle zor koşulların hüküm sürdüğü Afganistan'da, Belh Vilayeti Kadın İşleri Müdürlüğü yönetiminde faaliyet gösteren bahçede, kadınlar ve çocuklar özellikle yaz aylarında şehrin gürültüsü ve dış etkilerden uzaklaşarak farklı bir ortamda dinlenme ve kaliteli zaman geçirme imkânına kavuştu. Çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı şehrin tek ücretsiz çocuk parkı olma özelliğini de taşıyor.

Parkın hizmete açılması için düzenlenen törene Belh Vali Yardımcısı Muhammed Beşir Tevhidi, İl Şura Başkanı Dr. Muhammed Efzal Hadid, T.C. Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Belh Vilayeti Kadın İşleri Müdürü Şehla Hadid, Belh Vilayeti Kadın Milletvekilleri katıldı.

Belh Vilayeti Vali Yardımcısı, İl Şura Başkanı ve Kadın İşleri Müdürü kadınlara yönelik projelerinden dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti. T.C. Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay konuşmasında, kadınların ve çocukların sosyal alanda desteklenmesinin bölge halkı için önemine değindi. TİKA Mezarı Şerif Koordinatörü Çal ise TİKA olarak Afganistan'daki 3 Ofisi ile kalkınma alanında çeşitli projeler ürettiklerini ve Afganistan'ın kalkınması için projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.