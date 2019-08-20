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Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı Ankara'da kutlandı

Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan’ın ev sahipliğinde “Afganistan’ın Bağımsızlığının 100.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde “Afganistan'ın Bağımsızlığının 100. Yılı”, Ankara'da kutlandı.


Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

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