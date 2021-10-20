Afrika gündemine Türkiye mezunları damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alarak ülkelerinde önemli görevlerde bulunan Türkiye mezunları gündeme damgasını vurdu. Türkiye mezunları, bölgede faaliyet gösteren önemli medya kuruluşları için Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri içeren makaleler kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ülkelerini kapsayan Afrika ziyaretinde gittiği ülkelerde coşkuyla karşılanırken, birçok alanda iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında da ülkeler arası ortak anlaşmalara imza atılıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alarak ülkelerine dönen ve önemli görevlerde bulunan Türkiye mezunları ise ziyarete damgasını vurdu. Türkiye mezunları, ülkelerinin önemli medya kuruluşları için Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) faaliyetlerini içeren makaleler kaleme aldı.

2008 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Nijerya Mezunları Derneği Başkanı Mohammed Bawa Gummi, Daily Trust Gazetesi'nde yayınlanan makalesinde Nijerya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzandığına dikkat çekti. Türk Büyükelçiliği'nin Nijerya'da 1962 yılında açılmasının diplomatik bağların köklü olduğunu gösterdiğini belirten Gummi, tıpkı Türkiye gibi Nijerya'nın da nüfusu, yer altı zenginlikleri ve sahip olduğu diğer özellikler ile Afrika'nın ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. 2019 yılında Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin 725 milyon doları aştığını ifade eden Gummi, bu sayının 1 milyar dolara ulaşmasının her iki tarafın da çıkarına olacağına değindi. Gummi, makalesinde YTB'nin yürüttüğü Türkiye Bursları programının dünyanın her yerinden olduğu gibi Afrika'dan da çok sayıda uluslararası öğrenciye prestijli Türk üniversitelerinde burslu olarak eğitim imkanı sunduğu bilgisini paylaştı.

"İnşaat, imalat ve enerji sektörlerinde çok sayıda Türk şirketi var"

Abuja Üniversitesi öğretim üyelerinden Nijeryalı akademisyen Dr. Abdulkadir Süleyman Muhammed ise, Daily Trust'de yayınlanan makalesinde Nijerya'da ağırlıklı olarak inşaat, imalat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketi bulunduğunu bildirdi. 2016 yılı itibarıyla Nijerya'da toplam yatırımı 419,5 milyon dolar olan 50 Türk firmasının faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşan Muhammed, yerli ortakların hisseleriyle birlikte Nijerya'daki Türk yatırımının 620 milyon dolara ulaştığını aktardı. Nijerya'dan akademik alanda eğitim için Türkiye'ye rağbetin son yıllarda artığını ifade eden Muhammed, YTB'nin teşvikiyle bu sayının daha da artacağını kaydetti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2018 yılında mezun olan Togolu Dr. Abdou-Samiou Boukari'ın da kaleme aldığı makale, Togo'da Global Act ve Gana'da Ghana African News'de yer aldı. Boukari makalesinde, Türkiye'nin Afrika ile son yıllarda geliştirdiği iş birliği sonucunda Afrika kıtasından çok sayıda öğrencinin eğitim için Türkiye'yi tercih ettiğini aktardı.

"Türk sağlık sistemi dünya standartlarında"

Birbirine uzak gibi görünen ama çok sıkı iş birliği yapmak için önlerinde hiçbir engel bulunmayan iki ülkenin geleceğine etki edecek bir görev üslendiğini anlatan Boukari, bu konuda devlet görevlilerinin faaliyetlerinin yanı sıra, uluslararası öğrencilerin de çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'de tıp eğitimi aldığını ve Covid-19 salgınının zirve dönemlerinde Türk doktorlarla birlikte mücadele ettiğini belirten Boukari, Türk sağlık sisteminin dünya standartlarında bir sağlık sistemi olduğuna değindi. Türkiye ile Togo arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Boukari, “Togo'dan gelen diplomatlara, iş adamlarına veya turistlere gayet iyi bir şekilde öğrendiğim Türkçe ile yardımcı olmaya çalışacağım. Onlar ile kendi ülkemin yetkilileri ve insanları arasında bir bağ kuracağım” ifadelerini kullandı.

Togo'da bulunan öğrencilere Türkiye Bursları'na başvurmasını tavsiye eden Boukari, “Benim ve benim gibi binlerce Afrikalı gence eğitim imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarım. Bu yüzden ülkemi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türk halkına teşekkür ederim” dedi.