Afrika'ya bavulla mutluluk

Ayrıca Zanzibar Tumbatu adasında 5 dikiş makinesi dağıttı.

Platformun kurucu başkanı Havva Firdevs Külünk, Afrika'daki çocuklarının ‘1 balon-1 şeker-1 temiz su' ile mutlu olduğunu ifade etti. Külünk, “Giderken bavullarımızı çocuk elbiseleri ve şekerler ve oyuncaklarla doldurduk. Bavullarımızda mutluluk taşıdık” dedi.

“Kadınlar Üretsin Türkiye Büyüsün” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Külünk, “Türkiye genelinde maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olan kadınlarımızın sosyal ve ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları dert ediniyoruz. Kadınlara istihdam alanı açmayı hedefliyoruz” dedi.

5 ülkede 11 su kuyusu açıldı

Platform olarak aylık tecrübe aktarım toplantıları düzenlediklerini hatırlatan Külünk, “Dünyayı Geziyorum programın sunucusu Özlem Tunca Esirgenç'i tecrübelerini paylaşması için konuk etmiştik ve toplantı da Özlem Hanım ‘En büyük hayalim Afrika'da su Kuyusu Açtırmak' demişti. Biz de Platform olarak ‘haydi birlikte açalım' dedik. Ve bu iyilik böyle başladı. Dünyayı Geziyorum, Sadakataşı Derneği ve Yeni Dünya İş kadınları Platformu olarak 5 farklı ülkede 11 su kuyusu açtırdık” diye konuştu.

Su kuyusu açılışı ve dikiş makineleri dağıtımı için Zanzibar'a gittiklerini söyleyen Külünk, “Su kuyusunu bölge halkının sevgi gösterileriyle hizmete açtık. Kurban kesimleri ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi 2 projeyi hedefimize koyarak, Türkiye'ye döndük. Ziyaret ettiğimiz yetimhaneyi İHH yaptırmış, biz de yenileyip güzelleştireceğiz. Tumbatu adasının da su ihtiyacını gidermek için proje geliştireceğiz. Okyanusun içinde Müslüman kardeşlerimiz susuzluk çekiyor” şeklinde konuştu.