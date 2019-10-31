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Afrin'de bombalı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG’nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.


Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü YPG, Afrin ilçe merkezinde pazar yerinde bomba yüklü bir aracı infilak ettirdi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

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