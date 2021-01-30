Afrin'de PKK/YPG'nin bombalı saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin kent merkezinde masum sivilleri hedef aldığını belirterek, Sanayi Sitesinde teröristlerce gerçekleştirilen bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı" denildi.