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Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarından Kurtuluş Parkı istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsü G.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan G.K. ve arkadaşını, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

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