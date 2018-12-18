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Ağaçlar budanarak bahara hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi sokak ağaçlarını budama çalışmalarını sürdürüyor.

Kurumuş ve ağaca zarar veren dalların kesilmesiyle ağaçlar bahara hazırlanıyor.


Kurumuş ve ağaca zarar veren dalların kesilmesiyle ağaçlar bahara hazırlanıyor. Sokak ağaçlarındaki kuru dallar ile çevreye ve insanlara zarar verebilecek durumdaki dalları budayan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Ağaçların bahar ve yaz aylarına daha sağlıklı girmesini de sağlayan çalışmalar, şimdiye kadar Emek, Bahçelievler, 100. Yıl, Ayrancı, Çankaya, Çayyolu, Devlet, Ertuğrul Gazi, Esatoğlu, Harbiye, İlkbahar, Söğütözü ve Umut mahallelerinde gerçekleştirildi. Sokakların yanı sıra parklar, okullar, ibadethaneler ve sağlık ocakları gibi ihtiyaç olan diğer alanlarda da yürütülen budama çalışmaları Nisan ayına kadar devam edecek.

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