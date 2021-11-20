İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağaçlardan dökülen yapraklar için 650 belediye personeli görevde

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde cadde ve bulvarlarda ağaçlardan dökülen ağaç yapraklarını temizleme çalışması gerçekleştiriyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda ağaçlardan dökülen ağaç yapraklarını temizliyor. Altyapıda aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırımlarda kaygan zemin oluşturmaması için 650 personel, 105 vakumlu yol süpürge aracı, 14 kaldırım üzeri mini temizlik aracı ile 7/24 saat temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.