Ağbal, Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini devretti

Birlikte çalıştığımız Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel beye yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Resmi Gazete'de yayınlanarak Cumhurbaşkanlığı kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı görevine Murat Uysal'ın yerine getirilen Naci Ağbal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini İbrahim Şenel'e devrettiğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda Ağbal, “Görevi devrettik. Birlikte çalıştığımız Strateji ve Bütçe Başkanımız İbrahim Şenel beye yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ağbal'ın yardımcısı olarak görev alan İbahim Şenel, Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte kurumun yeni başkanı oldu.