Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Okçu: "Diş fırçalamak tercih değil, gereklilik"

Dr. Kemal Murat Okcu, aftlar veya diş çürükleri gibi diş ve ağzı ilgilendiren problemler konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Diş fırçalamak tercih değil, gereklilik" dedi.

Çay, kahve, meyve suları gibi birçok gıda maddesinin dişlerde renklenmeye neden olabileceğini, sarartabileceğini veya yıpratabileceğini açıklayan Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Kemal Murat Okcu “Doğal yollarla sağlıklı ve daha beyaz dişlere sahip olunabilir. Sağlık üzerine birçok etkisinin yanı sıra, limon daha beyaz dişlere sahip olmaya yardımcı bir dosttur. İçerdiği sitrik asit sayesinde diş taşına karşı mücadelede etkilidir, yani dişlerin sararmasına neden olan diş plağının inceltilmesine katkıda bulunur. Dişlerinizi özenle taze sıkılmış az miktarda limon suyu ile fırçalayın ve bol su ile çalkalayın. Bu işlemin en çok haftada bir kez tekrarlayın, çünkü limon asidi tartar ve plağı temizlediği gibi diş minelerinin aşınmasına da neden olabilir. Aynı anlamda asitli kahve, soda gibi veya rafine şeker esaslı besinler veya aspartam gibi yiyecekler tüketmemeye gayret edin” dedi.

Diş fırçalama doğru yöntem

Dişlerin etkili ve nazik bir şekilde fırçalanmasının hem çürük oluşmasına hem de dişetlerinin sağlığının korunmasına yardımcı olacağını vurgulayan Doç. Dr. Okcu, “Kötü ağız, diş hijyeni sonrasında çürükler, kötü ağız kokusu veya gingivitis (dişeti hastalığı) gibi riskler görülebilir. Diş fırçalama her yemek sonrası dişler üzerine yerleşen diş plağının ortadan kaldırılmasını sağlar. Bu plak bakterilerden, tükürük proteinlerinden, şeker ve asitlerden oluşan yapışkan ince bir tabakadır. Her ne kadar tükürük gıda maddelerinin çoğunun uzaklaştırılmasını sağlasa da, dişler üzerinde bir miktar kalır. Eğer bu plak düzenli olarak uzaklaştırılmazsa, kalınlaşarak diş taşına dönüşür. Bu durumda çok daha sert bir yapıya dönüşerek diş hekiminin müdahalesine gereksinim olur. Genel olarak yılda bir diş hekimi kontrolü ve taş temizliği önerilir” ifadelerini kullandı.

Diş plağı ve diş taşının çürük oluşumunu tetiklediğini açıklayan Doç. Dr. Okcu, “Dişler fırçalanmaz ise, dişler üzerinde bulunan şeker ve asitler uzaklaştırılamazlar ve zaman içinde çürük oluşumuna neden olurlar. Çürük sıcak ve soğuk hassasiyetine neden olur ve diş pulpasına ulaşabilir. Bazen ateş ve apse ile beraber görülebilir. Bu nedenle diş fırçalamak bir tercih değil, gerekliliktir” açıklamasında bulundu.