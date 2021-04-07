Ağız ve mesane tümöründen aynı anda ameliyat olarak kurtuldu

Aynı anda hem ağız hem de mesane tümöründen ameliyat olan kadın sağlığına kavuştu.

Aniden hızlı bir şekilde kilo kaybı ve daha sonrasında idrarında kan gören 64 yaşındaki Ayten Işık, şikayetleri üzerine hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkik sonucu hem ağzında hem de mesane bölgesinde tümör olduğu belirlenen kadın, geçirdiği başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu. İki çocuk annesi olan Işık, ''Şu anda iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. İnşallah daha da iyi olup ayağı kalkacağım'' ifadelerini kullandı.

“Hastamızda çift kanser vardı”

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin başında olan SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar, bir hastayı daha başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Prof. Dr. Acar, ''Ayten Hanın 64 yaşında bayan hastamız. Düz ağız içi kanseri ve mesane kanseri olmak üzere hastamızda çift kanser vardı. İkisini de dün opere ettik ve her şey yolunda'' diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Uzm. Dr. Sevinç Bayrak ise, ''Hastamız ağız içindeki kitle sebebiyle bize başvurdu. Hastamızda ağız içi kitleden başka mesanede de tümörü vardı. Bu nedenle üroloji ile beraber ekip olarak aynı seansta hastamıza cerrahi uyguladık. Biz ağız içindeki tümörünü üst çeneyi sert ve yumuşak damağı, kısmı olarak çıkartarak tümörü temizledik ve ağız içindeki bölgeyi bacaktan aldığımız cilt greftiyle onardık. Şu anda takiplerine devam etmekteyiz. Hastamız geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre ağızdan beslenemeyecek olup sonda ile burundan beslenmesi desteklenecek'' şeklinde konuştu.

“Ameliyatı gerçekleştiren ekibin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Annesinin sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Erkan Işık ise şunları kaydetti:

“Annemde çok hızlı bir şekilde kilo kaybı başlamıştı. Yeme içmede problem oluyor, yutkunmada sorun yaşıyordu. Çiğnemede de zorlanıyordu. Bunların haricinde mesanedeki oluşumdan dolayı idrarında kan pıhtıları, kanlanma meydana geliyordu. Bunların tehlikeli olabileceğini düşündük ve en kısa sürede bu sebeple hastaneye müracaat ettik. Annemin ağzında oral liken planus diye bir hastalığı var zaten. Bu hastalığın ilerlemesi kansere neden olabiliyor. Biz zaten bunun bilincindeydik. Hastanemiz doktorlarından Sevinç hocaya bu nedenle sürekli geliyorduk. Pandemi nedeniyle bir süre takiplere gelemedik. Ama mesanede bir rahatsızlık olunca annem hastaneye gelmek istedi. O süreçte tekrar Sevinç hocaya kontrol yaptırdığımızda mesanenin haricinde ağzında da tümör olduğu tespit edildi ve derhal müdahale edilmesi gerektiğini hocalarımız bize söyledi. Bekletmek istemediler ve bizde onların tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri başlattık. Her şeyden önce hocalarımıza güveniyorduk. Özellikle Kulak Burun Boğaz servisi annemin takibini yapıyor, diğer hocalarımızda sorunla ilgili gerekli müdahaleleri anında yapıyorlardı. Hocalarımıza güven noktasında en ufak bir tereddüdümüz olmadı. Onların en iyisini, en doğrusunu yapacağını zaten biliyorduk. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.''