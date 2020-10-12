Ağrı Şeker Fabrikası'ndaki üretim serüveni 36 yıldır sürüyor

Ağrı'nın en köklü ve en önemli sanayi kuruluşu olan Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 36 yıldır aralıksız devam ediyor.

1976 yılında temeli atılan fabrika, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katılımıyla 12 Ekim 1984'de işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl 236 köyde, 13 bin 659 çiftçi ailesi ile pancar üreten fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı. Ağrı Şeker Fabrikası, 36 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998'de gerçekleştirdi. Fabrika, 1998'de 396 bin ton pancarı işleyerek 42 bin 100 şeker elde etti. Böylece üretimde tüm zamanların en yüksek verilerine 1998'de ulaşılmış oldu.

En verimli yıl 2016

Fabrika dekar başına en yüksek verimi ise 2016'da elde etti. 2016'da dekar başına 3 bin 987 ton pancar elde edildi. Böylece 2016 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti. Yüzde 0,20 küspe, yüzde 1,62 melas şekeri ve yüzde 0,02 çamur kaybının gerçekleştiği 2012 yılı, fabrika tarihinde en az kaybın olduğu yıl olarak istatistiklerde ki yerini aldı. Bu yıl 76 bin ton pancar işlenerek 10 bin 775 ton şeker elde edildi. 21 Eylül'de yeni üretim dönemine “merhaba” diyen fabrika, 190 bin ton pancarı işleyerek, 27 bin ton şeker, 7 bin 800 ton melas ve 57 bin ton küspe elde edecek.