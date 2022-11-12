Ağrı ve Iğdır'da “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da bin 17 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 17 personelden oluşan 58 operasyonel tim görev alıyor.